Об этом мало кто задумывается: почему коты и котята откликаются на "кис-кис"

Уже давно так повелось, что любого кота или котёнка можно подозвать не только по имени, но и просто сказать ему "кис-кис", и он тут же прибежит. Конечно, бывают исключения, например, если это слишкой пугливый или необщительный кот, но на большинство пушистиков эти слова действуют как магическое заклинание.
Если задуматься об этом привычном явлении, можно удивиться: почему все коты так реагируют на обыкновенное "кис-кис"? Некоторые эксперты считают, что так действует на котов высокочастотный звук "с". Когда коты слышат "кис-кис", у них возникает ассоциация с шелестом травы или писком мыши, что привлекает их, как прирождённых охотников.
Впрочем, у этой теории есть один нюанс: в других странах коты и ухом не поведут, даже если им сто раз подряд сказать "кис-кис". На самом деле причина того, что российские коты воспринимают "кис-кис" как зов, кроется в том, что они привыкли к тому, что люди именно так их зовут. Обычно "кис-кис" подразумевает, что сейчас котейку покормят и приласкают, вот он и бежит на эти волшебные звуки, ставшие для него условным рефлексом.
В других странах тоже есть свои традиционные призывы котов, на которые заграничные мурлыки откликаются так же, как российские — на "кис-кис", и это точно так же связано с привычкой, например, если француз хочет угостить своего кота, обнять его или поиграть с ним, он говорит "мину-мину", и любимец тут же оказывается рядом.
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