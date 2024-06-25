Об этом мало кто задумывается: почему коты и котята откликаются на "кис-кис"

Коты откликаются на "кис-кис" в силу условного рефлекса

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Уже давно так повелось, что любого кота или котёнка можно подозвать не только по имени, но и просто сказать ему "кис-кис", и он тут же прибежит. Конечно, бывают исключения, например, если это слишкой пугливый или необщительный кот, но на большинство пушистиков эти слова действуют как магическое заклинание.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если задуматься об этом привычном явлении, можно удивиться: почему все коты так реагируют на обыкновенное "кис-кис"? Некоторые эксперты считают, что так действует на котов высокочастотный звук "с". Когда коты слышат "кис-кис", у них возникает ассоциация с шелестом травы или писком мыши, что привлекает их, как прирождённых охотников.

Впрочем, у этой теории есть один нюанс: в других странах коты и ухом не поведут, даже если им сто раз подряд сказать "кис-кис". На самом деле причина того, что российские коты воспринимают "кис-кис" как зов, кроется в том, что они привыкли к тому, что люди именно так их зовут. Обычно "кис-кис" подразумевает, что сейчас котейку покормят и приласкают, вот он и бежит на эти волшебные звуки, ставшие для него условным рефлексом.

В других странах тоже есть свои традиционные призывы котов, на которые заграничные мурлыки откликаются так же, как российские — на "кис-кис", и это точно так же связано с привычкой, например, если француз хочет угостить своего кота, обнять его или поиграть с ним, он говорит "мину-мину", и любимец тут же оказывается рядом.