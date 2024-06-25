Чтобы купание в море было полезным и безопасным для собаки, нужно соблюдать эти простые правила

Хозяева должны соблюдать несколько правил, пуская собаку искупаться в море

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лето — это пляжный сезон не только для хозяев, но и для их собак, которые не меньше людей обожают купаться в море. Такое времяпрепровождение помогает не только охладиться в жару, но и дарит множество приятных эмоций, однако так ли безопасно пускать в море собаку?

Фото: flickr.com by Arturo Nikolai is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Конечно, было бы жестоко держать собаку на берегу и лишать её радости порезвиться в прохладной воде. В таком запрете смысла нет, но важно помнить несколько правил, которые обеспечат собаке безопасность и пользу от купания.

Важно выбирать безопасное место, где нет сильного течения, опасных волн, а вода чистая и прозрачная. Купаясь вместе с собакой, нужно постоянно за ней следить и не давать уплывать слишком далеко.

Если собака не слишком уверенно держится на воде, рекомендуется надевать на неё спасательный жилет, чтобы она не утонула.

После купания следует смыть пресной водой всю соль, оставшуюся на теле собаки после моря. В таком случае шерсть питомца будет здоровой, красивой и блестящей.