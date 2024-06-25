Как дать собаке или кошке таблетку: 4 полезных лайфхака

4 лайфхака, облегчающие задачу дать питомцу таблетку

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Всякий заботливый хозяин знает, что время от времени кошке или собаке необходимо давать таблетку для лечения или профилактики какой-либо болезни, однако заставить или даже уговорить питомца добровольно принять таблетку — задача не из лёгких. Животное будет до последнего сопротивляться, прежде чем позволит разодрать свою пасть и положить в неё непонятный белый кружочек. Существует несколько способов, которые позволят без яростной борьбы добиться желаемого от своего любимца.

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Можно смешивать пищу с таблеткой, но только в том случае, если на упаковке написано, что препарат сочетается с едой. Прежде чем предпринимать действия, необходимо прочитать всё, что написано в инструкции. Чтобы питомец не заметил таблетку, можно её даже раскрошить в порошок и вмешать во влажный корм, но в таком случае нужно проследить, чтобы всё было съедено до конца.

Также, если таблетка не имеет запаха, можно её растворить в воде, но, как и в случае с едой, нужно убедиться, что кошка или собака выпила всё до конца. Конечно, нежелательно заставлять животное есть или пить через силу, поэтому в случае, если хозяин идёт на хитрость, стоит давать более чем умеренное количество пищи или воды. Если кошка или собака не наестся или не напьётся, лучше потом ещё раз накормить или напоить любимца.

Также некоторые хозяева собак незаметно дают таблетку другу во время игры. Для этого можно спрятать её в лакомство, и собака в азарте съест аппетитный кусочек и не заметит, что в нём находится.

Ветеринары часто кладут собаке или кошке таблетку в пасть, смыкают челюсти животного и поглаживают его горло для стимуляции глотательного рефлекса, но такой способ подходит только для натренированного человека. Чтобы легче проделать то же самое, можно использовать специальное приспособление — таблеткодаватель.