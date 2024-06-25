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Как понять, что кошка притворяется спящей, и почему она это делает

Кошки иногда притворяются спящими: у них есть на это причины

Зоосфера

Кошки обожают поспать, однако иногда они только притворяются спящими, ведь эти животные не только большие хитрецы, но и хорошие артисты. У них есть свои причины время от времени имитировать сон.

Кошки иногда притворяются спящими: у них есть на это причины
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если кошка чувствует недоверие по отношению к человеку или другому животному, она может на время притвориться спящей, чтобы избежать нежелательного контакта. Так питомец защищается от стресса.

Иногда кошке нужно просто отдохнуть и накопить энергию, чтобы с новыми силами броситься навстречу приключениям и играм. И, конечно, кошки способны ловко обманывать хозяина. Усыпив его бдительность, хитрюга может "проснуться" в самый неожиданный момент и утащить со стола лакомый кусочек. Хозяин просто не успеет ничего сделать.

Возможно ли распознать, что кошка не заснула по-настоящему, а только делает вид, что спит? Это не всегда просто, но при определённой наблюдательности всё-таки можно разоблачить своего питомца. Когда кошка притворяется спящей, у неё могут подёргиваться уши, глаза не до конца закрыты, а тело слегка напряжено. Во время настоящего глубокого сна кошка не реагирует на шумы умеренной громкости, её глаза полностью закрыты, а тело расслаблено.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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