"Ни есть, ни спать не могу": как кошки переносят одиночество

Как ведут себя кошки, если чувствуют одиночество

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — чувствительные и эмоциональные существа, которые могут также испытывать чувство одиночества. Когда кошка чувствует себя одинокой, её поведение может измениться.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мы рассмотрим знаки того, что кошка чувствует себя одинокой, и способы, как помочь ей справиться с этим состоянием.

Признаки одиночества у кошки.

— Увеличенное мяуканье и мурлыкание.

— Повышенная активность или, наоборот, апатия.

— Изменения в аппетите или сне.

— Раздражённость или агрессия.

— Потребность в постоянном внимании и ласке.

Способы помочь кошке.

Предоставьте кошке больше внимания и времени. Играйте с ней, гладьте, общайтесь. Предоставьте ей игрушки, доски для когтей, интересные места для исследования.

Рассмотрите возможность завести второго питомца для компании. Создайте уютное место отдыха для кошки с её любимыми игрушками и одеялом.

Обратитесь к ветеринару, если поведение кошки становится беспокойным или длится долгое время.