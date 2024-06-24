Словно отфотошопили: три породы кошек с уникальным окрасом

Существуют породы кошек с необычной расцветкой, которые могут вызвать улыбку и удивление у всех, кто видит их впервые.
Мы расскажем о трёх породах кошек с необычной расцветкой, которые точно заставят вас улыбнуться.
Скоттиш фолд — это порода кошек с уникальной особенностью — свёрнутыми внутрь ушами. Однако не менее интересна их расцветка. Скоттиш фолды могут иметь различные окрасы, но самым необычным является окрас "виски на льду". Эта расцветка выглядит так, как будто на спине кошки находится кусок льда, а на боках — капли виски.
Тойгер — это порода кошек, которая выглядит как тигр. Тойгеры обладают яркими зелёными глазами и могут быть как крупными, так и маленькими.
Саванна — это порода кошек, которая произошла от скрещивания домашних кошек с сервалами — дикими кошками Африки. У них необычная расцветка, которая напоминает леопарда или гепарда. Они имеют яркий окрас с чёрными пятнами на золотистом фоне. Саванны обладают энергичным характером и могут достигать больших размеров.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.