Словно отфотошопили: три породы кошек с уникальным окрасом

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3 породы кошек с необычной расцветкой

1:12
Зоосфера » Кошки

Существуют породы кошек с необычной расцветкой, которые могут вызвать улыбку и удивление у всех, кто видит их впервые.

3 породы кошек с необычной расцветкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мы расскажем о трёх породах кошек с необычной расцветкой, которые точно заставят вас улыбнуться.

Скоттиш фолд — это порода кошек с уникальной особенностью — свёрнутыми внутрь ушами. Однако не менее интересна их расцветка. Скоттиш фолды могут иметь различные окрасы, но самым необычным является окрас "виски на льду". Эта расцветка выглядит так, как будто на спине кошки находится кусок льда, а на боках — капли виски.

Тойгер — это порода кошек, которая выглядит как тигр. Тойгеры обладают яркими зелёными глазами и могут быть как крупными, так и маленькими.

Саванна — это порода кошек, которая произошла от скрещивания домашних кошек с сервалами — дикими кошками Африки. У них необычная расцветка, которая напоминает леопарда или гепарда. Они имеют яркий окрас с чёрными пятнами на золотистом фоне. Саванны обладают энергичным характером и могут достигать больших размеров.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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