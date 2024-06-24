Могут приносить не только тапки: топ-5 самых умных пород собак

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5 самых умных пород собак

1:33
Зоосфера » Собаки

Собаки — не только преданные друзья человека, но и порой удивительно умные существа, способные к обучению и выполнению сложных задач.

5 самых умных пород собак
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons CC0 License

Мы рассмотрим пять самых умных пород собак, которые блестяще справляются с различными задачами и радуют владельцев своим интеллектом.

Бордер колли — порода, известная своим невероятным интеллектом и работоспособностью. Они занимают первые места в различных тестах на умственные способности собак. Эти собаки обладают выдающейся способностью к обучению.

Пудели легко учатся новым командам и обладают отличной памятью. Пудели часто используются в качестве служебных собак, включая поиск и спасение людей, благодаря своей сообразительности и преданности.

Австралийские овчарки, или гердеры, также считаются одной из самых умных пород собак. Они обладают высоким уровнем энергии и умом, что делает их отличными компаньонами для активных людей. 

Лабрадор-ретриверы, помимо своей дружелюбной натуры, также известны своим высоким интеллектом. Они быстро обучаются и отлично выполняют различные команды. 

Дратхаары, или немецкие жесткошёрстные пойнтеры, также обладают высоким интеллектом. Их отличает преданность своему хозяину. Дратхаары часто используются в качестве охотничьих собак благодаря остроте ума и отличным охотничьим навыкам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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