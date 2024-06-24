Идеальный рацион для собаки: подробное меню на день

Назван лучший рацион для собаки

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Здоровое питание играет ключевую роль в обеспечении долгой и счастливой жизни вашего питомца. Идеальный рацион для собаки должен включать баланс всех необходимых питательных веществ, включая белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Представляем подробное меню на один день, которое поможет вашей собаке чувствовать себя здоровой и энергичной.

Завтрак: 7:00 утра.

Выберите высококачественный сухой корм, подходящий для возраста и размера вашей собаки. Количество определяется согласно рекомендациям производителя, основываясь на весе и активности собаки.

Обед: 12:00 дня.

Порция свежих овощей (например, тыква, брокколи, морковь) варёных или сырых, с добавлением небольшого количества обработанного мяса (говядина, курица или индейка).

Паровой рис или отварные картофельные кубики. Это обеспечит собаке необходимые углеводы.

Ужин: 18:00.

Половину порции сухого корма с добавлением половины порции натуральной пищи, такой как мясо, овощи и рис. Можно добавить витаминные и минеральные добавки, если это рекомендуется ветеринаром.

Вода.

Круглосуточно чистая пресная вода должна быть всегда доступна для вашей собаки.