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Идеальный рацион для собаки: подробное меню на день

Назван лучший рацион для собаки

1:25
Зоосфера » Собаки

Здоровое питание играет ключевую роль в обеспечении долгой и счастливой жизни вашего питомца. Идеальный рацион для собаки должен включать баланс всех необходимых питательных веществ, включая белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Назван лучший рацион для собаки
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Представляем подробное меню на один день, которое поможет вашей собаке чувствовать себя здоровой и энергичной.

Завтрак: 7:00 утра.
Выберите высококачественный сухой корм, подходящий для возраста и размера вашей собаки. Количество определяется согласно рекомендациям производителя, основываясь на весе и активности собаки.

Обед: 12:00 дня.
Порция свежих овощей (например, тыква, брокколи, морковь) варёных или сырых, с добавлением небольшого количества обработанного мяса (говядина, курица или индейка).
Паровой рис или отварные картофельные кубики. Это обеспечит собаке необходимые углеводы.

Ужин: 18:00.
Половину порции сухого корма с добавлением половины порции натуральной пищи, такой как мясо, овощи и рис. Можно добавить витаминные и минеральные добавки, если это рекомендуется ветеринаром.

Вода.
Круглосуточно чистая пресная вода должна быть всегда доступна для вашей собаки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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