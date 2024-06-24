Биолог рассказал, как избежать в лесу встречи с медведем

В Подмосковье стали чаще встречать медведей

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Биолог Павел Глазков рассказал, что необычная активность медведей в Подмосковье может быть вызвана брачным периодом и поиском новых мест обитания.

Фото: Pravda.Ru by Степан Кузьменко

Ранее жители Дмитровского округа Подмосковья заметили увеличение числа встреч с медведями в лесу, на дорогах и даже на дачных участках, что является редким явлением для этого региона.

Эксперт отметил, что сейчас у медведей идёт брачный период, во время которого они ищут новые места обитания, как сообщает сайт Москва 24.

Для снижения риска случайных встреч в лесу эксперт рекомендовал проявлять повышенную активность: громко разговаривать, посвистывать, петь песни или использовать спортивный свисток.