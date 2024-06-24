Зоотехник Базаркина назвала главную проблему страхования домашних животных в России

Страхование домашних питомцев в России: препятствия и возможности

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зоотехник Наталья Базаркина в интервью для NewsInfo.Ru поделилась своим мнением о страховании домашних животных.

Фото: unsplash.com by Dominik QN is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она отметила, что в России этот процесс часто затруднён из-за избыточной бюрократии, в то время как за рубежом система работает более эффективно.

"Там нет этого, что достаньте эту бумажку, сходите туда, вот этого не хватает, а перепишите."

По её словам, ассортимент страховых услуг включает защиту от краж, болезней и несчастных случаев, таких как травмы на выставках или ошибки врачей.

Однако Наталья выразила сомнения в целесообразности такой системы по сравнению с прямой оплатой лечения и обследований животных, особенно в условиях высоких расходов на медицинские услуги в премиальных ветеринарных клиниках.

По её мнению, многие профессионалы в области кинологии и животноводства предпочитают не страховать своих питомцев из-за невыгодности этой практики.

В заключение, она выразила своё разочарование по поводу внедрения западных стандартов в практику страхования в России.

"Всё это вносим на словах, на бумаге, а в жизнь это не воплощается, если воплощается, то совершенно по-другому."