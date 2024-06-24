Названы породы кошек, которые любят людей больше, чем собаки

Кошки, которые любят людей больше, чем собаки

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Считается, что собаки больше привязаны к людям, чем кошки. Однако есть породы кошек, которые известны высокой привязанностью к своим владельцам и любовью к общению.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мэйн-кун — порода кошек с величественным внешним видом и дружелюбным характером. Их часто называют "собаками в кошачьем теле" из-за своей преданности и любви к владельцам. Мэйн-куны обладают спокойным нравом.

Бирма — это порода кошек с прекрасным окрасом и дружелюбным характером. Они известны своей привязанностью к владельцам и часто следуют за ними по дому, чтобы быть рядом.

Сиамская кошка — это порода с ярким окрасом и социальным характером. Они известны своей коммуникабельностью и любопытством к действиям своих владельцев. Сиамские кошки обычно активно участвуют в жизни своих хозяев и могут стать настоящими спутниками.