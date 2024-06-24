Стоят как квартира в Москве: топ самых дорогих пород кошек

Мир кошачьих пород богат разнообразием и красотой. Некоторые из них выделяются не только своим элегантным внешним видом, но и своей высокой ценой.
1. Саванна.
Саванна — это порода кошек, происходящая от скрещивания домашней кошки с сервалом, диким кошачьим животным. Эти кошки обладают изящной окраской и грациозным телосложением. Их цена может достигать нескольких тысяч долларов из-за сложности разведения и уникальности породы.
2. Ашера.
Ашера — это порода кошек, созданная путём скрещивания сфинкса и домашней короткошёрстной кошки. Эти кошки отличаются голым телом, уникальным внешним видом и высокой ценой, которая может быть в пределах от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов за котёнка.
3. Петерболд.
Петерболд, также известный как русский сфинкс, это порода кошек с голым телом и большими ушами. Их цена может быть высокой из-за редкости породы и специфических требований по уходу.
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