Стоят как квартира в Москве: топ самых дорогих пород кошек

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Названы самые дорогие породы кошек

1:09
Зоосфера » Кошки

Мир кошачьих пород богат разнообразием и красотой. Некоторые из них выделяются не только своим элегантным внешним видом, но и своей высокой ценой.

Названы самые дорогие породы кошек
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Саванна.
Саванна — это порода кошек, происходящая от скрещивания домашней кошки с сервалом, диким кошачьим животным. Эти кошки обладают изящной окраской и грациозным телосложением. Их цена может достигать нескольких тысяч долларов из-за сложности разведения и уникальности породы.

2. Ашера.
Ашера — это порода кошек, созданная путём скрещивания сфинкса и домашней короткошёрстной кошки. Эти кошки отличаются голым телом, уникальным внешним видом и высокой ценой, которая может быть в пределах от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов за котёнка.

3. Петерболд.
Петерболд, также известный как русский сфинкс, это порода кошек с голым телом и большими ушами. Их цена может быть высокой из-за редкости породы и специфических требований по уходу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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