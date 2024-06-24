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В Сингапуре жителям разрешили заводить...котов

1:14
Зоосфера

Правительство Сингапура решило отменить запрет на содержание кошек в многоквартирных домах, который был введён в 1989 году. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года для собственников жилья.

В Сингапуре жителям разрешили заводить...котов
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сейчас за содержание кошки в квартире в городе-государстве полагается штраф в размере 4000 сингапурских долларов (примерно 260 тысяч рублей).

Власти ввели этот запрет в конце 80-х годов прошлого века. Они объяснили это тем, что кошки часто сбегают, линяют, шумят и оставляют свои дела в общественных местах, что может быть неприятным для других жильцов.

С осени этого года владельцы квартир в многоквартирных домах смогут держать двух кошек и одну собаку определённой породы, которая была одобрена. Однако для этого им нужно будет пройти бесплатный курс по уходу за питомцами, чипировать и зарегистрировать их, а также установить специальные решётки или сетки на окна.

Строгость запретов была связана с крайне малой территорией государства и опасениями роста числа бездомных животных в городе. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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