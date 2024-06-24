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Кондиционер не спасает: как помочь питомцу, если он перегрелся в дороге

Ветеринар Корочёва рассказала о первой помощи перегревшемуся питомцу

1:33
Зоосфера

Ветеринарный врач Любовь Корочёва поделилась советами о том, как оказать первую помощь животному, которое перегрелось во время поездки, что очень актуально в период летних отпусков.

Ветеринар Корочёва рассказала о первой помощи перегревшемуся питомцу
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Даже если в автомобиле есть кондиционер, в жаркую погоду домашние животные могут испытывать дискомфорт и перегреваться. Если у собаки или кошки во время поездки начинается повышенное слюноотделение, слизистые оболочки становятся синюшными, зрачки расширяются и появляется сильная одышка, это может быть признаком перегрева.

В такой ситуации важно действовать быстро. Ветеринарный врач рекомендует сузить сосуды головного мозга, чтобы предотвратить возможные осложнения. Для этого можно приложить прохладный компресс к голове животного. Также необходимо обеспечить питомцу доступ к прохладной воде и дать ему отдохнуть в тени.

Не стоит обливать животное холодной водой целиком или обкладывать льдом. Достаточно намочить футболку, которая всё равно будет прохладной, и приложить её к телу животного.

"Тенек, прохладная водичка, компресс на голову — кто-то и через пять минут может в себя прийти, а кому-то и несколько часов надо отдыхать", — отметила Любовь Корочёва.

После оказания первой помощи следует обратиться к ветеринару, чтобы убедиться, что с животным всё в порядке.

Ранее Правда.ру писала на каких пляжах можно купаться с собакой.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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