Стало известно, на каких пляжах можно купаться с собакой

Эксперт Поздняков рассказал о правилах пользования пляжами с домашними питомцами

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал о правилах использования городских и диких пляжей в России для людей с домашними животными.

Фото: flickr.com by Скотт Бекнер is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Находиться на организованном пляже с собакой запрещено, за исключением собак-поводырей. Такие ограничения указаны в Правилах пользования пляжами в России.

Поздняков отметил, что федерального закона, устанавливающего штрафы за купание собак на пляже нет, однако есть региональные акты, в которых подобные наказания для нарушителей часто прописаны.

Если пляж не предназначен для купания людей, собаку туда можно привести. При этом нужно соблюдать общие правила пребывания с животным в общественных местах. Собаки должны быть на поводке и в наморднике.

"Важно! Это не зависит от размера собаки, ее характера, дрессировки, и так далее. Так как окружающие не могут знать привычки и намерения собаки, а животное потенциально опасно, соблюдать требования должны все без исключения владельцы", — заявил Поздняков.

В некоторых регионах есть специализированные бассейны для собак; при отсутствии таковых, глава Департамента защиты прав потребителей советует "дикий" отдых без организованных пляжей. Однако в этом случае нужно обеспечить безопасность людей, так как на "диких" пляжах нет проверки дна, охраны и спасательных служб.

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