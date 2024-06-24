Как не дать кошке сбежать с дачи? Ветеринар делится эффективными методами

Ветеринар: кошку нужно приучить гулять на поводке

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ветеринар Сергей Середа в интервью NewsInfo.Ru предложил несколько способов, чтобы кошка не сбегала за пределы дачного участка.

Фото: flickr. com by Rosana Prada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Закрытие всех отверстий. Хотя это кажется простым решением, на практике оно может оказаться сложным, особенно для людей с ограниченными ресурсами.

Электропастухи. Несмотря на наличие таких устройств, Сергей не советует их применять.

Выгуливание на поводке. Это самый лёгкий и действенный способ. Приучить кошку к прогулкам на поводке достаточно просто и вполне реально.

Ветеринар подчёркивает, что выпускать кошку на свободный выгул не рекомендуется, так как невозможно контролировать её передвижения. Он также подчеркнул важность для животного общения с хозяином, и рекомендовал не отказываться от поездок на дачу.

"Если вы хотите выгуливать кошку, чтобы она чувствовала запахи, приучите её к выгулу на поводке", — заключил эксперт.