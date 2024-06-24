Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бондарчук высказалась о романе Лепса со школьницей: "Главное любовь"
Названы страны, заменяющие россиянам подорожавшую Турцию
Недостатки короткой стрижки, о которых вы не догадываетесь
Правила заваривания вкусного кофе
Цены на хлеб взлетели: эксперт прогнозирует дальнейший рост
Размножить яблоню поможет окулировка
Звезда "Дома-2" Дмитрий Дмитренко представил свою новую возлюбленную
Сериал "Сладкая жизнь" получит продолжение
AFP: стартовал международный проект по обнаружению космических гамма-всплесков
Как не дать кошке сбежать с дачи? Ветеринар делится эффективными методами

Ветеринар: кошку нужно приучить гулять на поводке

1:03
Зоосфера » Кошки

Ветеринар Сергей Середа в интервью NewsInfo.Ru предложил несколько способов, чтобы кошка не сбегала за пределы дачного участка.

Ветеринар: кошку нужно приучить гулять на поводке
Фото: flickr. com by Rosana Prada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Закрытие всех отверстий. Хотя это кажется простым решением, на практике оно может оказаться сложным, особенно для людей с ограниченными ресурсами.

Электропастухи. Несмотря на наличие таких устройств, Сергей не советует их применять.

Выгуливание на поводке. Это самый лёгкий и действенный способ. Приучить кошку к прогулкам на поводке достаточно просто и вполне реально.

Ветеринар подчёркивает, что выпускать кошку на свободный выгул не рекомендуется, так как невозможно контролировать её передвижения. Он также подчеркнул важность для животного общения с хозяином, и рекомендовал не отказываться от поездок на дачу.

"Если вы хотите выгуливать кошку, чтобы она чувствовала запахи, приучите её к выгулу на поводке", — заключил эксперт.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников Минобороны РФ пообещало дать ответ Вашингтону и Киеву за теракт в Севастополе Любовь Степушова
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы
Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы
Последние материалы
Как страховка может помочь при потере паспорта во время путешествия
Причинами появления синяков не всегда являются травмы и ушибы
Звезда фильма "Сумерки" Паттинсон назвал свою новорождённую дочь милой
Политолог Уразаев заявил о наличии недобитого подполья ваххабитов в Дагестане
Ветеринар Корочёва рассказала о первой помощи перегревшемуся питомцу
Беременная жена Джастина Бибера вышла в свет в прозрачном комбинезоне без белья
В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса
В Крыму заявили, что все пляжи безопасны для туристов
Дерматолог Лукманова рассказала, почему на ногтях образуются белые пятна
Подоляк назвал жителей Крыма "гражданскими оккупантами"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников