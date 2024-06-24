Как не дать кошке сбежать с дачи? Ветеринар делится эффективными методами

Ветеринар Сергей Середа в интервью NewsInfo.Ru предложил несколько способов, чтобы кошка не сбегала за пределы дачного участка.
Закрытие всех отверстий. Хотя это кажется простым решением, на практике оно может оказаться сложным, особенно для людей с ограниченными ресурсами.
Электропастухи. Несмотря на наличие таких устройств, Сергей не советует их применять.
Выгуливание на поводке. Это самый лёгкий и действенный способ. Приучить кошку к прогулкам на поводке достаточно просто и вполне реально.
Ветеринар подчёркивает, что выпускать кошку на свободный выгул не рекомендуется, так как невозможно контролировать её передвижения. Он также подчеркнул важность для животного общения с хозяином, и рекомендовал не отказываться от поездок на дачу.
"Если вы хотите выгуливать кошку, чтобы она чувствовала запахи, приучите её к выгулу на поводке", — заключил эксперт.
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