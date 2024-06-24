Как понять, чего хочет кот, когда он мяукает и смотрит в глаза человеку

Когда кот мяукает, это не всегда означает, что он голоден

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кот никогда не будет мяукать просто так. Когда он мяукает и смотрит в глаза человеку, это означает, что ему что-то нужно в данный момент, и задача хозяина — понять, в чём именно нуждается питомец.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первое, что может прийти на ум, — это то, что котейка голоден, однако если он совсем недавно поел, но всё равно ходит за хозяином и мяукает, это явно говорит о том, что питомец чего-то настойчиво просит.

Иногда догадаться о просьбе кота несложно. Например, если он сидит перед закрытой дверью, смотрит на человека и мяукает, ясно, что нужно открыть эту дверь. Но не всегда возможно быстро догадаться о кошачьем желании, особенно если оно не настолько очевидное.

Кот может мяукать, если он соскучился по вниманию хозяина. Даже когда человек занят чем-то важным, он вполне может сделать перерыв на десять минут и поиграть с животным. Кот будет доволен, да и человеку не помешает отвлечься и отдохнуть.

Часто кот мяукает, когда у него что-то болит. Вообще коты не любят показывать свою боль, но делают исключение, если чувствуют, что без заботы человека не справятся сами. Иногда даже уличные коты подходят к незнакомым людям и по-кошачьи просят о помощи.

Также кот может хотеть сказать: "Мне страшно". Такое случается на приёме у ветеринара или просто в незнакомом месте с незнакомыми людьми. Если это возможно, нужно как можно скорее отнести кота в комфортное для него место, а если по какой-то причине приходится оставаться там, где кот чувствует себя не в своей тарелке, мурлыку успокоит поглаживание и спокойный умиротворяющий голос хозяина.

Конечно, человек редко может мгновенно догадаться о потребностях своего кота, ведь коты и люди разговаривают на разных языках, но, логически перебирая разные варианты, можно в конце концов понять своего любимца и помочь ему.