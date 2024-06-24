Эта безобидная собачья игра может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем питомца

Даже собачья игра иногда означает, что питомца пора показать ветеринару

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда собака носится по кругу, чтобы поймать собственный хвост, это выглядит весело и забавно, однако в некоторых случаях хозяину стоит всерьёз задуматься о здоровье своего питомца.

Фото: unsplash.com by Ana Silva is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Иногда такая игра говорит о том, что собаку мучают клещи или паразиты, особенно если собака пытается укусить свой хвост. В таком случае животное нуждается в осмотре ветеринара. Бывают и более серьёзные проблемы со здоровьем, которые привлекают внимание собаки к её хвосту.

"Навязчивая погоня за хвостом может быть вызвана аномалией мозга, схожей с судорожной активностью. Другими причинами могут быть болезненные ощущения в месте купирования хвоста или даже рак", — говорил ветеринар Стив Вайнберг в интервью Американскому клубу собаководов.

Также подобное поведение иногда сигнализирует о психических проблемах собаки, например, о компульсивном расстройстве. Такой собаке нужен опытный зоопсихолог, который сможет разобраться в причинах недуга и устранит его.

Разумеется, далеко не всегда погоня за хвостом говорит о чём-то страшном. Иногда игра — это просто игра. Чтобы понять, веселится собака или её что-то мучает, надо следить за тем, как часто она "охотится" на свой хвост. Бить тревогу стоит в том случае, если это повторяется слишком часто и уже похоже не на безобидную забаву, а на манию.