Эта безобидная собачья игра может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем питомца

Когда собака носится по кругу, чтобы поймать собственный хвост, это выглядит весело и забавно, однако в некоторых случаях хозяину стоит всерьёз задуматься о здоровье своего питомца.
Иногда такая игра говорит о том, что собаку мучают клещи или паразиты, особенно если собака пытается укусить свой хвост. В таком случае животное нуждается в осмотре ветеринара. Бывают и более серьёзные проблемы со здоровьем, которые привлекают внимание собаки к её хвосту.
"Навязчивая погоня за хвостом может быть вызвана аномалией мозга, схожей с судорожной активностью. Другими причинами могут быть болезненные ощущения в месте купирования хвоста или даже рак", — говорил ветеринар Стив Вайнберг в интервью Американскому клубу собаководов.
Также подобное поведение иногда сигнализирует о психических проблемах собаки, например, о компульсивном расстройстве. Такой собаке нужен опытный зоопсихолог, который сможет разобраться в причинах недуга и устранит его.
Разумеется, далеко не всегда погоня за хвостом говорит о чём-то страшном. Иногда игра — это просто игра. Чтобы понять, веселится собака или её что-то мучает, надо следить за тем, как часто она "охотится" на свой хвост. Бить тревогу стоит в том случае, если это повторяется слишком часто и уже похоже не на безобидную забаву, а на манию.
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