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Почему кот ложится каждый раз, когда на него надевают шлейку, и как его к ней приучить

Котов приучить к шлейке сложнее, чем собак, но при правильном подходе это возможно

1:38
Зоосфера

Некоторые хозяева выгуливают своих котов, ведь в большом городе опасно выпускать их одних на улицу, а запирать в четырёх стенах тоже не хочется, однако приучить кота к прогулкам с человеком более проблематично, чем собаку. Если собаке достаточно приказать быть рядом и она сразу же послушается, то кот предпочитает делать то, чему ему самому хочется.

Котов приучить к шлейке сложнее, чем собак, но при правильном подходе это возможно
Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Естественно, кот не по-собачьи реагирует на надетую на него шлейку. Хозяева, гуляющие с котами, не раз замечали, что питомец ложится, когда на него надевают шлейку. Это может происходить по двум причинам.

Если шлейка подобрана неправильно, коту становится тесно и некомфортно. Чтобы подобрать правильный размер, желательно измерить животное, а также просунуть палец под уже надетую шлейку. Если палец свободно проходит, значит, всё в порядке. Точно так же шлейка не должна быть чересчур свободной.

Ещё одна причина, почему кот ложится, когда на нём появляется обмундирование, - это страх. Шлейка может напоминать коту крупного хищника. Вообще коты боятся, когда их берут за холку. Некоторые ветеринары используют такой метод, когда нужно обездвижеть животное.

Лучше всего приучать питомца к шлейке, когда он ещё котёнок. Не стоит сразу её застёгивать. Кот может побыть какое-то время в незастёгнутой шлейке: так ему будет легче к ней привыкнуть. И, конечно, нужно подбадривать мурлыку, говорить с ним ласковым голосом и угощать чем-нибудь вкусным.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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