Хозяева, которые самостоятельно стригут котам когти, могут причинить боль своим питомцам

Если коту требуется подстричь когти, это должен делать только специалист

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует важный вопрос в уходе за котами: стоит ли стричь когти своим питомцам? Однозначного ответа здесь нет, но в любом случае эту процедуру должен проводить только специалист.

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Если человек по профессии не ветеринар, он может по незнанию задеть кошачьи кровеносные сосуды. Во время стрижки когтей нужно быть очень осторожным, ведь если состричь лишний миллиметр, это принесёт невероятные страдания питомцу. Кроме того, он может брыкаться, из-за этого хозяин тоже может допустить ужасную оплошность.

Ещё одна причина, почему стоит обращаться именно к ветеринару, когда нужно подстричь когти коту, — это кошачья обидчивость. Кот может рассердиться на хозяина за то, что тот насильно совершает с его лапами такую процедуру, а ведь человеку предстоит дальше жить под одной крышей с разгневанным котиком.

В целом, если нет необходимости в стрижке когтей, лучше обходиться без неё, ведь большинство котов прекрасно умеют сами точить и обкусывать когти. Человеческая помощь требуется питомцам только в том случае, если они слишком слабые и не могут справиться сами или если из-за особенностей породы когти не втягиваются внутрь, доставляя котам неудобства при ходьбе.