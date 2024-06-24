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5 причин, почему иногда лучше взять в дом уличного кота, чем его породистого собрата

Уличные коты имеют 5 преимуществ перед породистыми мурлыками

1:33
Зоосфера

Многие люди предпочитают заводить породистых котов, потому что они гораздо красивее и эффектнее своих собратьев с улицы, однако не стоит так сразу отметать мысль о том, чтобы сделать членом своей семьи уличного мурлыку.

Уличные коты имеют 5 преимуществ перед породистыми мурлыками
Фото: unsplash.com by Javid Bunyadzade is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Бездомного кота можно взять домой абсолютно бесплатно. Разумеется, было бы ошибкой считать, что за ним не нужно ухаживать так же, как за котом-аристократом. Обо всех животных необходимо заботиться одинаково, однако само приобретение кота-бродяги обойдётся его будущему хозяину в ноль рублей.

Уличные коты лучше поддаются обучению, они более сообразительны, потому что жизнь без удобств и комфорта заставляет приспосабливаться к любым обстоятельствам. Хозяину в таком случае придётся приложить меньше усилий, чтобы приучить нового друга к лотку или когтеточке.

Также считается, что у беспородных котов крепче здоровье, потому что их ни с кем не скрещивали и они ближе к природе. Искусственно выведенные породистые коты часто имеют ряд генетических заболеваний.

Кот, которому долгое время приходилось выживать, чувствует безмерную благодарность хозяину за то, что тот спас его от холода, голода и опасности, а для человека, любящего котов, нет лучшего подарка, чем преданный и ласковый пушистик.

Кроме того, коты, привыкшие у улице, — замечательные охотники, поэтому их очень полезно держать в домах, где водятся грызуны.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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