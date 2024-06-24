5 причин, почему иногда лучше взять в дом уличного кота, чем его породистого собрата

Многие люди предпочитают заводить породистых котов, потому что они гораздо красивее и эффектнее своих собратьев с улицы, однако не стоит так сразу отметать мысль о том, чтобы сделать членом своей семьи уличного мурлыку.
Бездомного кота можно взять домой абсолютно бесплатно. Разумеется, было бы ошибкой считать, что за ним не нужно ухаживать так же, как за котом-аристократом. Обо всех животных необходимо заботиться одинаково, однако само приобретение кота-бродяги обойдётся его будущему хозяину в ноль рублей.
Уличные коты лучше поддаются обучению, они более сообразительны, потому что жизнь без удобств и комфорта заставляет приспосабливаться к любым обстоятельствам. Хозяину в таком случае придётся приложить меньше усилий, чтобы приучить нового друга к лотку или когтеточке.
Также считается, что у беспородных котов крепче здоровье, потому что их ни с кем не скрещивали и они ближе к природе. Искусственно выведенные породистые коты часто имеют ряд генетических заболеваний.
Кот, которому долгое время приходилось выживать, чувствует безмерную благодарность хозяину за то, что тот спас его от холода, голода и опасности, а для человека, любящего котов, нет лучшего подарка, чем преданный и ласковый пушистик.
Кроме того, коты, привыкшие у улице, — замечательные охотники, поэтому их очень полезно держать в домах, где водятся грызуны.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.