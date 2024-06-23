Зачем владельцу кошки нужна фольга: вы будете удивлены

Стало известно, зачем владельцу кошки фольга

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В вашем доме живет кошка? Тогда обязательно возьмите фольгу!

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот металлический материал незаменим владельцам пушистых питомцев.

Фольга пригодится, когда нужно защитить определенные предметы или участки от вашего четвероногого друга.

Дело в том, что кошкам не нравится фольга.

Именно поэтому пушистые друзья стараются избегать мест, где лежит этот тонкий металлический лист. Почему кошки ненавидят фольгу? Этот материал издает звук при касании, который им не нравится.

К тому же, фольга может "прилипнуть" к лапам кошки.

Именно поэтому пушистики стараются не подходить к местам, где есть фольга.

Как использовать фольгу, если у вас есть кошка в доме? Оберните ею те предметы, которые ваша кошка часто опрокидывает, например, вазу с комнатным растением или статуэтку на полке.

Также фольгой можно закрыть участки, где появление вашего мурлыки будет нежелательным.

Например, обмотайте стол, на который ваш питомец постоянно запрыгивает, раздражая вас своим поведением.