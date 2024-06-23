Как сделать спрей от блох: советы неопытным владельцам кошек

Стало известно, как сделать спрей от блох

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В продаже представлено много спреев от блох для кошек, однако их можно легко приготовить самому.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это натуральное и безопасное средство, которое не только экономит деньги, но и не уступает по эффективности готовым продуктам.

Для приготовления спрея нужно взять пол-литра воды и положить в кастрюлю кусочки лимона, свежую лаванду и немного сушеной лаванды (примерно 1 столовая ложка). Кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения, затем убавить огонь и настаивать около полчаса.

После охлаждения жидкость следует процедить через фильтр и перелить в пульверизатор или пластиковую бутылку с распылителем.

Полученный спрей можно использовать, обильно распыляя его по шерсти кошки.