Как поднять коту настроение: выбирайте любой способ, если видите, что любимец заскучал

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Эксперты ответили, как поднять коту настроение

1:28
Зоосфера » Кошки

Даже у кошек с полосатой шерстью иногда бывают тяжелые времена.

Эксперты ответили, как поднять коту настроение
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если ваша кошка показывает признаки скуки, попробуйте поднять ей настроение с помощью следующих методов.

Лакомство

Один из самых простых способов порадовать вашего мурлыку — предложить ей лакомство. Главное, чтобы это были специальные лакомства из зоомагазина, а не человеческая еда с вашего стола. Это не только не поднимет настроение вашему питомцу, но и может привести к проблемам с пищеварением.

Уборка

Как уборка может порадовать кошку? После того как вы разобрали вещи в шкафу и избавились от хлама, в доме появится больше места, где ваше животное сможет отдохнуть или поиграть. К тому же, пустые коробки, которые появляются в процессе уборки, могут стать отличной игрушкой для вашей кошки.

Игрушка

Даже самые любимые игрушки со временем могут надоесть вашему питомцу, поэтому не забывайте обновлять его "игрушечный арсенал". При выборе новых игрушек обращайте внимание на возраст и размеры вашего питомца.

Прогулка

Если ваша кошка любит свежий воздух, прогулки на улице могут значительно улучшить ее настроение. Важно помнить, что не все кошки привыкли к улицам, поэтому этот пункт следует рассматривать с осторожностью.

Эти простые заботы помогут сделать жизнь вашей кошки более яркой и насыщенной.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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