Правда ли, что натуральный корм для кошки лучше: все плюсы и минусы

Ветеринары рассказали, чем лучше натуральный корм для кошки

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы домашних животных считают натуральную пищу единственно полезной для здоровья своих питомцев. Однако на практике натуральный корм также имеет свои недостатки, в то время как коммерческий корм обладает рядом преимуществ.

Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Специалисты рассказывают о недостатках натурального корма для кошек и обсуждают, стоит ли его выбирать в качестве основного рациона. Одним из основных недостатков покупного корма является высокая стоимость качественных продуктов (премиум или суперпремиум класса), а также риск попасть на подделку.

Тем не менее, коммерческий корм представляет собой сбалансированную пищу, которая включает все необходимые питательные вещества и витамины. Он не требует специальных навыков или временных затрат на приготовление.

С другой стороны, при использовании натурального корма владелец может контролировать качество ингредиентов, использовать свежие продукты и учитывать особенности здоровья своего питомца. Однако стоимость поддержания такого рациона может быть сравнима с затратами на самый высококачественный коммерческий корм.

Таким образом, выбор между натуральным и коммерческим кормом зависит от предпочтений владельца, его финансовых возможностей и особенностей здоровья животного.