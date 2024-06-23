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Правда ли, что натуральный корм для кошки лучше: все плюсы и минусы

Ветеринары рассказали, чем лучше натуральный корм для кошки

1:22
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы домашних животных считают натуральную пищу единственно полезной для здоровья своих питомцев. Однако на практике натуральный корм также имеет свои недостатки, в то время как коммерческий корм обладает рядом преимуществ.

Ветеринары рассказали, чем лучше натуральный корм для кошки
Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Специалисты рассказывают о недостатках натурального корма для кошек и обсуждают, стоит ли его выбирать в качестве основного рациона. Одним из основных недостатков покупного корма является высокая стоимость качественных продуктов (премиум или суперпремиум класса), а также риск попасть на подделку.

Тем не менее, коммерческий корм представляет собой сбалансированную пищу, которая включает все необходимые питательные вещества и витамины. Он не требует специальных навыков или временных затрат на приготовление.

С другой стороны, при использовании натурального корма владелец может контролировать качество ингредиентов, использовать свежие продукты и учитывать особенности здоровья своего питомца. Однако стоимость поддержания такого рациона может быть сравнима с затратами на самый высококачественный коммерческий корм.

Таким образом, выбор между натуральным и коммерческим кормом зависит от предпочтений владельца, его финансовых возможностей и особенностей здоровья животного.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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