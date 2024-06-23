Чем занять кошку, если вас постоянно нет дома: включите для нее телевизор

Если вам приходится ежедневно оставлять кошку одну на долгое время, подготовьтесь к этому заранее.
Если не обеспечить питомцу интересные занятия, он, вероятно, заскучает и начнет портить ваше имущество из-за обиды или грусти.
Расскажем, какие развлечения можно подготовить для кота, остающегося дома в одиночестве.
Телеканалы для животных
Многие кошки с удовольствием наблюдают за экраном телевизора. Если вам нужно уйти, оставьте включенным канал для животных. Такие программы с успокаивающими роликами, музыкой и анимацией помогут вашему питомцу справиться со стрессом.
Доступ к окну
Позвольте питомцу смотреть в окно. Откройте шторы и убедитесь, что кошка может легко забраться на подоконник, но не сможет упасть с него. Пусть мурлыка наслаждается солнечными лучами, свежим воздухом и видом на улицу.
Игрушка с дозатором корма
Такое развлечение обеспечит физическую активность и умственную нагрузку для кошки, так как добраться до лакомства будет непросто.
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