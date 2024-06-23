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Чем занять кошку, если вас постоянно нет дома: включите для нее телевизор

Стало известно, чем занять кошку, если вас нет дома

1:07
Зоосфера » Кошки

Если вам приходится ежедневно оставлять кошку одну на долгое время, подготовьтесь к этому заранее.

Стало известно, чем занять кошку, если вас нет дома
Фото: flickr.com by MiNe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если не обеспечить питомцу интересные занятия, он, вероятно, заскучает и начнет портить ваше имущество из-за обиды или грусти.

Расскажем, какие развлечения можно подготовить для кота, остающегося дома в одиночестве.

Телеканалы для животных

Многие кошки с удовольствием наблюдают за экраном телевизора. Если вам нужно уйти, оставьте включенным канал для животных. Такие программы с успокаивающими роликами, музыкой и анимацией помогут вашему питомцу справиться со стрессом.

Доступ к окну

Позвольте питомцу смотреть в окно. Откройте шторы и убедитесь, что кошка может легко забраться на подоконник, но не сможет упасть с него. Пусть мурлыка наслаждается солнечными лучами, свежим воздухом и видом на улицу.

Игрушка с дозатором корма

Такое развлечение обеспечит физическую активность и умственную нагрузку для кошки, так как добраться до лакомства будет непросто.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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