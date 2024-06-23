Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Троица: День Рождения Церкви
Опарыши заполонили дом в Барнауле после смерти затворника
Гостиницы теряют имущество: посетители уносят даже посуду
Преимущества наличия корпоративного страхования
Хрустящие куриные крылышки с лимонно-перцовым соусом
Подкормка свёклы дрожжами стимулирует рост
В компании X* провели кадровые перестановки из-за недовольства Илона Маска
Советы дерматолога по привычкам, замедляющим старение
Дмитрий Певцов возвращается в кино с главной ролью в сериале "Фулл Хаус"
Как отучить собаку клянчить еду со стола: покажите ей ее место

Кинологи рассказали, как отучить собаку просить еду со стола

0:59
Зоосфера » Собаки

После долгого рабочего дня, наконец, садясь ужинать, вы можете почувствовать раздражение, когда ваш питомец начинает заглядывать вам в рот.

Кинологи рассказали, как отучить собаку просить еду со стола
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983 is licensed under Creative Commons CC0 License

Кроме того, в человеческой пище содержится много специй и соли, что вредно для собак, которым рекомендуется давать только пресную еду комнатной температуры.

Этих двух факторов достаточно, чтобы задуматься о том, как отучить питомца от этой вредной привычки.

Изоляция собаки с кухни во время еды Самый простой и действенный способ отучить собаку просить еду — не впускать её на кухню во время трапезы.

Если вы хотя бы раз поддадитесь и покормите пса во время своей еды, он будет считать это нормой и начнет использовать различные уловки, чтобы получить лакомство. Объясните членам семьи и гостям, что они тоже должны соблюдать это правило.

Это поможет собаке привыкнуть к тому, что нельзя находиться рядом с хозяином во время еды.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Последние материалы
Песков: Путин следит за ситуацией в Севастополе
Названы восемь проблем подержанного седана Kia Spectra
Стали известны подробности жизни 18-летней невесты Григория Лепса
GPT-4 пытался демократически стать мэром в Вайоминге
Инстасамка откровенно рассказала о проблемных пластических операциях
Спрей для тела: что это и как его использовать
Дизайнер рассказала, как обновить интерьер кухни и улучшить эргономику
Зачем бывалые водители возят в бардачке пищевую соду
Эксперты назвали плюсы и минусы котов
В АТОР сообщили, во сколько обойдётся отдых в Турции для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников