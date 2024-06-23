Как отучить собаку клянчить еду со стола: покажите ей ее место

После долгого рабочего дня, наконец, садясь ужинать, вы можете почувствовать раздражение, когда ваш питомец начинает заглядывать вам в рот.
Кроме того, в человеческой пище содержится много специй и соли, что вредно для собак, которым рекомендуется давать только пресную еду комнатной температуры.
Этих двух факторов достаточно, чтобы задуматься о том, как отучить питомца от этой вредной привычки.
Изоляция собаки с кухни во время еды Самый простой и действенный способ отучить собаку просить еду — не впускать её на кухню во время трапезы.
Если вы хотя бы раз поддадитесь и покормите пса во время своей еды, он будет считать это нормой и начнет использовать различные уловки, чтобы получить лакомство. Объясните членам семьи и гостям, что они тоже должны соблюдать это правило.
Это поможет собаке привыкнуть к тому, что нельзя находиться рядом с хозяином во время еды.
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