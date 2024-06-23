В чем плюсы и минусы кота в качестве домашнего питомца: мнение экспертов

Эксперты назвали плюсы и минусы котов

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

После того как вы выбрали вид домашнего животного, необходимо решить вопрос пола. Очевидно, что коты и кошки различаются не только внешне, но и по поведению.

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Поэтому эксперты советуют заранее рассмотреть этот вопрос.

Что нужно знать перед покупкой кота?

Очевидные преимущества:

Красота

Коты обычно крупнее кошек, что делает их более привлекательными. У породистых животных их особенности выглядят особенно ярко.

Стоимость кастрации

Кастрация котов дешевле и менее рискованна по сравнению со стерилизацией кошек.

Плюсы для владельцев породистых котов

Владельцы котов могут участвовать в вязке и получать от этого доход. К тому же, организм кота не страдает от постоянных беременностей и кормления котят.

Недостатки котов:

Запахи

Если кот не кастрирован, возможны неприятные запахи в доме. Однако, с правильным подходом, это поведение можно скорректировать.

Агрессия

Чаще всего коты становятся агрессивными в период половой активности, но и этот вопрос можно решить при желании.

Болезни

Коты чаще склонны к набору лишнего веса, что может привести к другим заболеваниям. Также у котов часто диагностируют мочекаменную болезнь.