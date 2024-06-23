В чем плюсы и минусы кота в качестве домашнего питомца: мнение экспертов

После того как вы выбрали вид домашнего животного, необходимо решить вопрос пола. Очевидно, что коты и кошки различаются не только внешне, но и по поведению.
Поэтому эксперты советуют заранее рассмотреть этот вопрос.
Очевидные преимущества:
Красота
Коты обычно крупнее кошек, что делает их более привлекательными. У породистых животных их особенности выглядят особенно ярко.
Стоимость кастрации
Кастрация котов дешевле и менее рискованна по сравнению со стерилизацией кошек.
Владельцы котов могут участвовать в вязке и получать от этого доход. К тому же, организм кота не страдает от постоянных беременностей и кормления котят.
Недостатки котов:
Запахи
Если кот не кастрирован, возможны неприятные запахи в доме. Однако, с правильным подходом, это поведение можно скорректировать.
Агрессия
Чаще всего коты становятся агрессивными в период половой активности, но и этот вопрос можно решить при желании.
Болезни
Коты чаще склонны к набору лишнего веса, что может привести к другим заболеваниям. Также у котов часто диагностируют мочекаменную болезнь.
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