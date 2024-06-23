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Эти команды должна знать каждая собака: мнение кинологов

Кинологи назвали команды, которые должна знать каждая собака

2:01
Зоосфера » Собаки

Собака — верный друг и преданный компаньон человека.

Кинологи назвали команды, которые должна знать каждая собака
Фото: commons.wikimedia.org by HeartSpoon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы общение с питомцем было гармоничным и безопасным, важно научить его основным командам.

О пяти ключевых командах для вашей собаки рассказывает Беляева Диана.

Сидеть

Эта команда одна из самых простых, которую собака может освоить интуитивно. Достаточно поднять ладонь с лакомством. Команда помогает собаке успокоиться и тренировать самоконтроль.

Стоять

Хотя команда может показаться скучной и ненужной, на самом деле она очень полезна. Она может уберечь собаку от опасностей. Например, на прогулке при неожиданном событии, которое может отвлечь питомца и заставить его убежать. Не забывайте поощрять собаку лакомством за выполнение команды.

Ко мне

Это основная команда, которой нужно учить с раннего возраста. Она требует много практики. Начните с тренировки на поводке, затем переходите к выполнению команды без него. Сначала во дворе, затем на улице.

Рядом

Эта команда полезна при встрече с незнакомыми людьми или прохождении узких участков. Подзовите питомца, пройдите с ним рядом и поощрите его. Используйте команду только при необходимости.

Оставь

На улице много различных предметов, которые собака может захотеть подобрать. Собаки по своей природе падальщики, и для них это типичное поведение. Всегда имейте при себе особо ценное лакомство, чтобы отвлечь питомца и подкрепить его правильное поведение.

Помните, обучение собаки требует терпения, постоянства и поощрения. Награждайте питомца за выполнение команд, хвалите и играйте с ним. Делайте тренировки короткими, интересными и с перерывами на отдых.

Обучение командам не только укрепляет вашу связь с питомцем, но и делает жизнь вашей собаки более предсказуемой и безопасной.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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