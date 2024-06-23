У собаки пропал аппетит: что говорят ветеринары

Ветеринары ответили, почему у собаки пропал аппетит

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Здоровье всех живых существ напрямую зависит от их питания и качества пищи. Поэтому утрата аппетита — это тревожный сигнал как для людей, так и для домашних животных.

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Разберемся, что делать, если у вашей собаки пропал аппетит.

Обращение к ветеринару

Это первое, что следует сделать владельцу питомца. Потеря аппетита часто является симптомом скрытого заболевания, и только профессиональный ветеринар может поставить точный диагноз.

Наблюдение

Внимательно следите за поведением вашей собаки во время прогулок и походов в туалет, записывайте все изменения, чтобы затем предоставить эту информацию ветеринару.

Кормление

Не стоит паниковать, если вы недавно поменяли корм или рацион собаки. Попробуйте предложить ей что-то особенно вкусное, от чего она раньше не отказывалась.

Стресс

Собака может потерять аппетит из-за стресса, вызванного громкими звуками или новой обстановкой.

Ни в коем случае не наказывайте и не пытайтесь насильно накормить питомца. Это может усугубить проблему и повлиять на ваши отношения с собакой.