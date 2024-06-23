Как правильно кормить кошку: не только выбор качественного корма
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
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Правильное питание домашних животных — это не только выбор качественного корма или приготовление пищи дома с учетом всех потребностей питомца.
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Что касается кошек, специалисты обращают внимание на следующие факторы, которые влияют на их самочувствие.
Чтобы реже водить кошку к ветеринару на лечение, нужно учитывать несколько важных моментов.
Правильное питание кошки:
- Сбалансированный рацион, включающий необходимые белки, жиры и углеводы в достаточном объеме.
Постоянный доступ к воде, которую следует регулярно менять.
- Если кошка питается натуральной пищей, а не сухим кормом, в рацион необходимо включать не только мясо и рыбу, но и молочные продукты, а также яйца.
- Порции пищи должны соответствовать возрасту животного. Коты, как правило, едят больше кошек, но рацион беременных и кормящих кошек нужно увеличивать.
- Стерилизованных кошек и кастрированных котов следует кормить менее обильно, так как после операции они склонны к ожирению.
- Остатки пищи после кормления нужно убирать.
Эти простые рекомендации помогут поддерживать здоровье домашних кошек и котов.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru