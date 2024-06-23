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Как правильно кормить кошку: не только выбор качественного корма

Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку

1:16
Зоосфера » Кошки

Правильное питание домашних животных — это не только выбор качественного корма или приготовление пищи дома с учетом всех потребностей питомца.

Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Что касается кошек, специалисты обращают внимание на следующие факторы, которые влияют на их самочувствие.

Чтобы реже водить кошку к ветеринару на лечение, нужно учитывать несколько важных моментов.

Правильное питание кошки:

  • Сбалансированный рацион, включающий необходимые белки, жиры и углеводы в достаточном объеме.
    Постоянный доступ к воде, которую следует регулярно менять.
  • Если кошка питается натуральной пищей, а не сухим кормом, в рацион необходимо включать не только мясо и рыбу, но и молочные продукты, а также яйца.
  • Порции пищи должны соответствовать возрасту животного. Коты, как правило, едят больше кошек, но рацион беременных и кормящих кошек нужно увеличивать.
  • Стерилизованных кошек и кастрированных котов следует кормить менее обильно, так как после операции они склонны к ожирению.
  • Остатки пищи после кормления нужно убирать.

Эти простые рекомендации помогут поддерживать здоровье домашних кошек и котов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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