Какие 3 породы кошек идеально подходят для квартиры: всем кошатникам на заметку

Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

При выборе домашнего питомца для дома важно учитывать не только свои предпочтения и эстетические взгляды, но и особенности животного.

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые кошки лучше подходят для содержания в частных домах, поэтому владельцам небольших квартир следует избегать их выбора.

Другие породы, напротив, идеально подходят для жизни в квартире, как отмечают эксперты.

На какие три породы стоит обратить внимание?

Британская короткошерстная

Многие полюбили эту породу за её спокойный и уравновешенный характер. Британские кошки не склонны к шалостям и беспорядкам.

Эти животные ведут себя чинно и благородно, словно настоящие аристократы. Поэтому стоит обратить внимание на эту породу с самого начала.

Сфинкс

У этой породы есть очевидное преимущество: отсутствие шерсти. Это значит, что уборка не станет более сложной из-за наличия питомца в доме.

Но это не единственное достоинство сфинксов. Эти кошки невероятно умны и спокойны, поэтому ведут себя достойно.

Сибирская кошка

Сибирские кошки обладают привлекательной внешностью и роскошной шерстью. Несмотря на сложности во время линьки, у этой породы есть свои преимущества.

Сибирская кошка способна выстраивать крепкие отношения со всеми членами семьи. В лице такого питомца вы найдёте настоящего друга.