Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали, как правильно кормить кошку
Кирьяков считает, что сборная Грузии может выиграть у Португалии на Евро-2024
Крошечный Сингапур превзошел себя в мировом производстве чипов
Инновационное подвижное крыло для самолетов разработали в России
Кто заплатит повышенный налог на недвижимость в России среди звёзд шоу-биза
Как оформить заявление на страховую выплату по случаю травмы на производстве
Посев семян гороха между кустами клубники в июле снизит количество сорняков
Салат из одуванчика: пошаговый рецепт
Почему фанаты "Голодных игр" не верят в счастливый конец главной героини
Какие 3 породы кошек идеально подходят для квартиры: всем кошатникам на заметку

Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры

1:29
Зоосфера » Кошки

При выборе домашнего питомца для дома важно учитывать не только свои предпочтения и эстетические взгляды, но и особенности животного.

Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые кошки лучше подходят для содержания в частных домах, поэтому владельцам небольших квартир следует избегать их выбора.

Другие породы, напротив, идеально подходят для жизни в квартире, как отмечают эксперты.

На какие три породы стоит обратить внимание?

Британская короткошерстная

Многие полюбили эту породу за её спокойный и уравновешенный характер. Британские кошки не склонны к шалостям и беспорядкам.

Эти животные ведут себя чинно и благородно, словно настоящие аристократы. Поэтому стоит обратить внимание на эту породу с самого начала.

Сфинкс

У этой породы есть очевидное преимущество: отсутствие шерсти. Это значит, что уборка не станет более сложной из-за наличия питомца в доме.

Но это не единственное достоинство сфинксов. Эти кошки невероятно умны и спокойны, поэтому ведут себя достойно.

Сибирская кошка

Сибирские кошки обладают привлекательной внешностью и роскошной шерстью. Несмотря на сложности во время линьки, у этой породы есть свои преимущества.

Сибирская кошка способна выстраивать крепкие отношения со всеми членами семьи. В лице такого питомца вы найдёте настоящего друга.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Певица Валерия показала красавицу-дочь Анну в день рождения девушки: "Горжусь тобой"
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Последние материалы
Как выбрать надежную Lada Priora за 250 тысяч рублей: советы эксперта
Пять советов о пилинге, которые вам могли быть неизвестны
Кожа из ананаса оказалась прочнее аналогов других ученых
Три основные причины потери упругости кожи
Электромобили в России: стремительный рост и перспективы до 2030 года
Сергей Лазарев тратит $14 тысяч на отдых в Турции: вот как живет звезда
Психолог объяснила, как правильно организовать отпуск
Готовим вкусный мятный чай
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возвращение Доктора Стрэнджа в "Мстителях 5"
Что делать, если работник имеет нескольких страхователей?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников