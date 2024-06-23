Какие 3 породы кошек идеально подходят для квартиры: всем кошатникам на заметку

При выборе домашнего питомца для дома важно учитывать не только свои предпочтения и эстетические взгляды, но и особенности животного.
Некоторые кошки лучше подходят для содержания в частных домах, поэтому владельцам небольших квартир следует избегать их выбора.
Другие породы, напротив, идеально подходят для жизни в квартире, как отмечают эксперты.
Британская короткошерстная
Многие полюбили эту породу за её спокойный и уравновешенный характер. Британские кошки не склонны к шалостям и беспорядкам.
Эти животные ведут себя чинно и благородно, словно настоящие аристократы. Поэтому стоит обратить внимание на эту породу с самого начала.
Сфинкс
У этой породы есть очевидное преимущество: отсутствие шерсти. Это значит, что уборка не станет более сложной из-за наличия питомца в доме.
Но это не единственное достоинство сфинксов. Эти кошки невероятно умны и спокойны, поэтому ведут себя достойно.
Сибирская кошка
Сибирские кошки обладают привлекательной внешностью и роскошной шерстью. Несмотря на сложности во время линьки, у этой породы есть свои преимущества.
Сибирская кошка способна выстраивать крепкие отношения со всеми членами семьи. В лице такого питомца вы найдёте настоящего друга.
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