Настоящий ком агрессии: эти породы собак являются самыми злыми

Кинологи назвали самые злые породы собак

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцы собак считают своих питомцев самыми верными и преданными существами. Собаки веками служат человеку.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Разделив собак на породы, люди начали замечать, что одни собаки кажутся более агрессивными, чем другие. Однако кинологи уверяют, что это не так.

Тем не менее существует так называемый ТОП-3 пород, которые считаются самыми агрессивными.

Питбуль

Нередко владельцы этих собак становятся участниками неприятных ситуаций.

У этих собак мощные челюсти, мускулистое тело и якобы сложный характер. Но кинологи утверждают, что проблемы с питбулями возникают у тех, кто не знает, как правильно воспитывать собаку.

Врожденной агрессии у них нет.

Ротвейлер

Это мощная собака и настоящий телохранитель. Эта порода достаточно крупная, обладает инстинктом защитника, а её внешний вид может напугать кого угодно.

На самом деле эти собаки преданны своим хозяевам и семьям.

При правильном воспитании, социализации и тренировках собака превращается в отличного компаньона.

Доберман

Замыкает тройку "агрессивных" лидеров доберман.

Эта собака, как и ротвейлер, отпугивает своим строгим внешним видом. Её энергичность часто принимают за агрессию.

На самом деле собака проявляет агрессию только когда чувствует угрозу для хозяина. В остальное время это дружелюбный и послушный питомец.