Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог объяснила, как правильно организовать отпуск
Готовим вкусный мятный чай
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возвращение Доктора Стрэнджа в "Мстителях 5"
Что делать, если работник имеет нескольких страхователей?
Чем подкормить свёклу для урожайности?
Специалисты ОДК совершили прорыв в создании новых сплавов
Тимати возвращается на сцену с концертом на VK Fest 2024 в Москве
Как приготовить кофе из одуванчика
Как избежать отказа в шенгенской визе: советы эксперта
Настоящий ком агрессии: эти породы собак являются самыми злыми

Кинологи назвали самые злые породы собак

1:36
Зоосфера » Собаки

Владельцы собак считают своих питомцев самыми верными и преданными существами. Собаки веками служат человеку.

Кинологи назвали самые злые породы собак
Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Разделив собак на породы, люди начали замечать, что одни собаки кажутся более агрессивными, чем другие. Однако кинологи уверяют, что это не так.

Тем не менее существует так называемый ТОП-3 пород, которые считаются самыми агрессивными.

Питбуль

Нередко владельцы этих собак становятся участниками неприятных ситуаций.

У этих собак мощные челюсти, мускулистое тело и якобы сложный характер. Но кинологи утверждают, что проблемы с питбулями возникают у тех, кто не знает, как правильно воспитывать собаку.

Врожденной агрессии у них нет.

Ротвейлер

Это мощная собака и настоящий телохранитель. Эта порода достаточно крупная, обладает инстинктом защитника, а её внешний вид может напугать кого угодно.

На самом деле эти собаки преданны своим хозяевам и семьям.

При правильном воспитании, социализации и тренировках собака превращается в отличного компаньона.

Доберман

Замыкает тройку "агрессивных" лидеров доберман.

Эта собака, как и ротвейлер, отпугивает своим строгим внешним видом. Её энергичность часто принимают за агрессию.

На самом деле собака проявляет агрессию только когда чувствует угрозу для хозяина. В остальное время это дружелюбный и послушный питомец.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Эксперты назвали звуки, которые нравятся кошкам
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Певица Валерия показала красавицу-дочь Анну в день рождения девушки: "Горжусь тобой"
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Последние материалы
Кинологи назвали самые злые породы собак
Специалисты ОДК совершили прорыв в создании новых сплавов
Тимати возвращается на сцену с концертом на VK Fest 2024 в Москве
Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей
Как приготовить кофе из одуванчика
Как избежать отказа в шенгенской визе: советы эксперта
Обувь для лета 2024: от босоножек до других стильных вариантов
Кого страхуют на случай потери трудоспособности в обязательном порядке?
Лучшие спортивные драмы, которые нельзя пропустить
Что посадить рядом с виноградом?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников