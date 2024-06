Детское время кончилось: как заставить кошку спать ночью

Кошки — это ночные хищники, которые активны в темное время суток. Днем они предпочитают отдыхать, а ночью бодрствовать.

