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Детское время кончилось: как заставить кошку спать ночью

Стало известно, как заставить кошку спать ночью

Зоосфера » Кошки

Кошки — это ночные хищники, которые активны в темное время суток. Днем они предпочитают отдыхать, а ночью бодрствовать.

Стало известно, как заставить кошку спать ночью
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако такое поведение может доставлять неудобства владельцам, которые хотят, чтобы их питомцы спали ночью.

Регулирование режима дня

Чтобы приучить кошку спать ночью, важно показать ей, что хозяин ложится спать и просыпается в одно и то же время. Перед сном выключите свет, позовите кошку к себе и уделите ей внимание — погладьте ее, почешите за ушком. Пусть она расслабится и заснет рядом с вами.

Повторяйте эти действия каждый день, чтобы кошка привыкла к новому режиму сна.

Кормление

Чтобы кошка крепче спала ночью, ее нужно хорошо накормить перед сном. Распределите дневную норму пищи так, чтобы вечером животное получало немного больше, чем утром. Тогда кошка будет реже просыпаться ночью. Вы также можете использовать автоматическую кормушку, которая будет выдавать корм в определенное время, чтобы питомец не будил вас по утрам, требуя завтрак.

Развлечения

Чтобы кошка меньше спала днем, обеспечьте ее различными развлечениями. Подойдут мячики, игрушечные мыши и интерактивные игры.

Если повесить кормушку для птиц за окном, у кошки всегда будет занятие, только убедитесь, что кормушка находится достаточно далеко от окна, чтобы птицы не врезались в стекло.

За несколько часов до сна поиграйте с кошкой, предложив ей побегать за бумажкой, чтобы она устала и уснула вместе с вами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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