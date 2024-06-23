Как погубить питомца в 1 неправильный шаг: правила поведения с собакой, которую укусил клещ

Ветеринары рассказали, что делать, если собаку укусил клещ

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Клещи беспощадны и кусают с одинаковой охотой как людей, так и собак.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Обнаружить клеща сразу непросто. Поэтому необходимо проводить профилактическую обработку питомца.

Эксперты рассказали, что делать, если клещ уже присосался к телу животного.

Что нужно делать:

После прогулки внимательно осматривайте участки тела питомца с наименьшим количеством шерсти и близким расположением сосудов к поверхности кожи.

Чаще всего клещей находят в районе носа и глаз, на челюсти и шее, в подмышках, на холке, в паху, на животе и под хвостом.

Осмотр начинайте с головы, прощупывая складки кожи и шерсть. Для этого лучше всего использовать щетку.

После укуса следите за поведением собаки. Если она стала вялой, потеряла аппетит, началось расстройство желудка или рвота, появилась одышка или другие симптомы, немедленно обратитесь к ветеринару.

Что нельзя делать:

Во-первых, не следует снимать клеща голыми руками, пинцетом или другими предметами, которые могут сдавить его тело.

Правильнее будет использовать специальное приспособление для снятия клеща или петлю из нитки, затягиваемую у самой кожи собаки. Затем клеща нужно аккуратно выкрутить.

Если в ране осталась голова клеща, её необходимо удалить стерильным пинцетом или иглой, чтобы избежать воспаления. Во-вторых, не следует поливать клеща маслом, ацетоном и другими раздражающими веществами.

Задыхающийся клещ выделяет больше инфицированной слюны в рану. В-третьих, не ждите, пока клещ отвалится сам. Всё это время инфицированное насекомое будет заражать питомца.