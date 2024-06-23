Как погубить питомца в 1 неправильный шаг: правила поведения с собакой, которую укусил клещ

Клещи беспощадны и кусают с одинаковой охотой как людей, так и собак.
Обнаружить клеща сразу непросто. Поэтому необходимо проводить профилактическую обработку питомца.
Эксперты рассказали, что делать, если клещ уже присосался к телу животного.
Что нужно делать:
Чаще всего клещей находят в районе носа и глаз, на челюсти и шее, в подмышках, на холке, в паху, на животе и под хвостом.
Что нельзя делать:
Во-первых, не следует снимать клеща голыми руками, пинцетом или другими предметами, которые могут сдавить его тело.
Правильнее будет использовать специальное приспособление для снятия клеща или петлю из нитки, затягиваемую у самой кожи собаки. Затем клеща нужно аккуратно выкрутить.
Если в ране осталась голова клеща, её необходимо удалить стерильным пинцетом или иглой, чтобы избежать воспаления. Во-вторых, не следует поливать клеща маслом, ацетоном и другими раздражающими веществами.
Задыхающийся клещ выделяет больше инфицированной слюны в рану. В-третьих, не ждите, пока клещ отвалится сам. Всё это время инфицированное насекомое будет заражать питомца.
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