Почему кошка сбрасывает смартфон со стола: долой современные технологии

Эксперты рассказали, почему кошка сбрасывает смартфон со стола

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек жалуются на то, что их четвероногие друзья часто сбрасывают мобильные телефоны на пол. Часто пушистики делают это в тот момент, когда телефон звонит.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему же кошка так себя ведёт?

Нет, дело вовсе не в скуке питомца и не в желании рассердить хозяина. Кроме того, человек может быть уверен: кошка вряд ли чувствует какое-то "излучение".

Кошка сбрасывает смартфон со стола по другой причине.

Почему кошка сбрасывает смартфон

Питомец наверняка заметил, что устройство слишком часто отвлекает человека. И это не нравится мурлыке.

Пушистик понимает: сейчас его хозяин возьмёт "кричащий прямоугольник", приложит его к уху, начнёт что-то говорить и надолго забудет о своём четвероногом друге.

Чтобы не лишиться внимания и заботы со стороны человека, кошка начинает медленно пододвигать устройство к краю стола.

Как решить проблему

Нужно уделять больше внимания своему питомцу. Чаще гладьте кошку и играйте с ней.

Тогда она перестанет воспринимать ваш мобильник как угрозу.