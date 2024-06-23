Почему кошка сбрасывает смартфон со стола: долой современные технологии

Многие владельцы кошек жалуются на то, что их четвероногие друзья часто сбрасывают мобильные телефоны на пол. Часто пушистики делают это в тот момент, когда телефон звонит.
Нет, дело вовсе не в скуке питомца и не в желании рассердить хозяина. Кроме того, человек может быть уверен: кошка вряд ли чувствует какое-то "излучение".
Кошка сбрасывает смартфон со стола по другой причине.
Питомец наверняка заметил, что устройство слишком часто отвлекает человека. И это не нравится мурлыке.
Пушистик понимает: сейчас его хозяин возьмёт "кричащий прямоугольник", приложит его к уху, начнёт что-то говорить и надолго забудет о своём четвероногом друге.
Чтобы не лишиться внимания и заботы со стороны человека, кошка начинает медленно пододвигать устройство к краю стола.
Нужно уделять больше внимания своему питомцу. Чаще гладьте кошку и играйте с ней.
Тогда она перестанет воспринимать ваш мобильник как угрозу.
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