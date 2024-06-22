Опубликованы новые правила перевозки животных в поездах

После случая с котом Твиксом РЖД ввели новые правила перевозки животных. Компания рассказала РИА Новости об этих изменениях.
Теперь в поезде можно перевозить животных из списка, который указан на сайте РЖД (около 40 видов). Кассир подскажет, в каких вагонах разрешено провозить питомцев. Если вы покупаете билет на сайте, то можете ориентироваться на значок «лапки» на экране.
Если животное потеряется в поезде, его не высадят на ближайшей станции. Если хозяин не найдётся, то животное передадут работникам вокзала.
С сорняками особенно сложно бороться с ними в труднодоступных местах. Попробуйте эти методы.