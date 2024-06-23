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Что следует знать о беспородных кошках: каждому кошатнику на заметку

Эксперты ответили, что нужно знать о беспородных кошках

1:38
Зоосфера » Кошки

Некоторое время наблюдался настоящий бум на дорогих кошек: если в доме был беспородный питомец, это считалось признаком отсутствия средств у его владельцев.

Эксперты ответили, что нужно знать о беспородных кошках
Фото: fotki.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тем не менее, кошка — это домашний питомец, а не показатель финансового положения.

Сегодня даже знаменитости показывают своих беспородных любимцев. Приютить такого питомца — это благородное решение, заслуживающее уважения.

Что нужно знать о беспородных кошках? У них удивительные гены Необходимо понимать, что беспородные кошки развивались в достаточно суровых условиях, поэтому выживали только самые умные, сильные и выносливые особи.

Интересный факт заключается в том, что в генетике беспородных кошек можно найти много неожиданных особенностей.

Эксперты утверждают, что это только на пользу нашим домашним питомцам.

Уникальная связь с человеком Важно знать, что именно беспородные кошки (особенно те, которые были подобраны на улице) способны установить наиболее крепкие отношения с человеком.

Отмечается очень сильная эмоциональная связь кошки с владельцем.

Поэтому питомец может показаться даже навязчивым и назойливым.

Здоровье Владельцы беспородных кошек отмечают, что крайне редко нуждаются в услугах ветеринара: их питомцы отличаются крепким здоровьем.

Однако важно понимать, что уход и качество корма тоже играют значительную роль.

Если все делать правильно, беспородная кошка легко проживет более 20 лет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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