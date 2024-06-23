Назван простой способ отучить кота гулять по подоконнику: советы кошатникам

Россиянам рассказали, как отучить кошку гулять по подоконнику

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если кошка что-то задумала, отговорить её бесполезно. Единственное, что может заставить её отказаться от своих планов, — это страх.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если кошка привыкла спать и гулять на подоконнике, ей будет безразлично, выращиваете ли вы там цветы или рассаду. Питомец даже может лечь спать прямо на растениях.

Рассмотрим один простой метод, который оценят цветоводы.

Сначала нужно понять, что привлекает кошку на подоконник.

Во-первых, для домашней кошки, не выходящей на улицу, это единственный способ исследовать окружающий мир. Окно для кошки — это больше, чем просто развлечение. Во-вторых, кошку могут привлекать зелёные растения из-за инстинкта. Поедая зелень, кошки чистят желудок.

Это довольно серьёзная проблема, так как питомцы могут попробовать на зуб всё: от букетов в вазах до зелёных перьев лука и комнатных растений.

Как отпугнуть кошку

Самый простой способ, не требующий затрат на специальные приспособления, — это сосновые или еловые шишки. Кошки не любят незнакомые и неприятные предметы. Ходить по колючим шишкам им точно не понравится.

Однако кошки — существа непредсказуемые. Возможно, ваш питомец начнёт играть с шишками, и тогда придётся придумывать что-то новое.