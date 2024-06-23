Как отучить собаку таскать обувь: 3 совета, которые работают и со щенками, и со взрослыми животными

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Кинологи рассказали, как отогнать собаку от обуви

1:39
Зоосфера » Собаки

Игры с обувью, в которые могут ввязаться некоторые собаки, могут повредить обувь и стать причиной дополнительных расходов, поэтому каждому владельцу стоит знать, как отучить питомца от этой вредной привычки.

Кинологи рассказали, как отогнать собаку от обуви
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Первое, что нужно сделать, — разобраться в причинах: такое поведение может быть вызвано чувством одиночества, проблемами со здоровьем или недостатком физической активности.

Как только вы определили "источник" проблем, можно приступить к отучению собаки от тяги к обуви.

Активные прогулки

Часто собаки начинают играть с туфельками и тапочками, оставшись дома в одиночестве, из-за скуки. Чтобы предотвратить это, перед уходом из дома предоставьте питомцу возможность активно провести время на улице.

Это поможет собаке израсходовать энергию и не заниматься порчей вещей, когда вы уйдете. После возвращения домой с собакой на поводке не забудьте покормить ее — сытый и уставший пес не будет разрушать ваши вещи.

Игрушки для развлечений

Независимо от возраста, у собаки должно быть несколько собственных игрушек, которые она может грызть, трепать и рвать. Чтобы приучить питомца к этим игрушкам, играйте с ним в игры "принеси" или соревнуйтесь за предметы. Собаке нужно понять, что она может делать с этими игрушками все, что захочет.

Не забывайте время от времени покупать новые интересные игрушки для собаки.

Иллюзия присутствия

Чтобы ваша собака не занималась "порчей", вы можете создать иллюзию присутствия хозяина. Для этого достаточно оставить включенным телевизор или радио.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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