Какими преимуществами обладает сон с кошками: эксперты озвучили бесспорные факты

Некоторые люди не любят делить свою постель с домашними животными, поэтому без колебаний прогоняют кошку.
Чаще всего они объясняют это тем, что на постельном белье остаётся шерсть, которую трудно удалить. Также некоторые считают, что совместный сон с питомцем может быть вреден для здоровья.
Однако эксперты напоминают, что сон с кошками обладает и рядом полезных свойств.
Безопасность
Интересный факт: совместный сон с питомцем даёт вам обоим чувство безопасности. Для кошки это объективно (владелец сможет защитить её при необходимости), а для человека это работает на подсознательном уровне.
Депрессия
Если вы склонны к депрессии, не стоит прогонять кошку из постели. Совместный сон улучшит ваше эмоциональное состояние.
Стресс
Если вы часто чувствуете нервное напряжение, будьте более терпимы к кошкам в постели. Совместный сон поможет вам вернуть душевный покой.
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