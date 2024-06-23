Какими преимуществами обладает сон с кошками: эксперты озвучили бесспорные факты

Ветеринары назвали преимущества сна с кошкой

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые люди не любят делить свою постель с домашними животными, поэтому без колебаний прогоняют кошку.

Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Чаще всего они объясняют это тем, что на постельном белье остаётся шерсть, которую трудно удалить. Также некоторые считают, что совместный сон с питомцем может быть вреден для здоровья.

Однако эксперты напоминают, что сон с кошками обладает и рядом полезных свойств.

Какие это полезные свойства?

Безопасность

Интересный факт: совместный сон с питомцем даёт вам обоим чувство безопасности. Для кошки это объективно (владелец сможет защитить её при необходимости), а для человека это работает на подсознательном уровне.

Депрессия

Если вы склонны к депрессии, не стоит прогонять кошку из постели. Совместный сон улучшит ваше эмоциональное состояние.

Стресс

Если вы часто чувствуете нервное напряжение, будьте более терпимы к кошкам в постели. Совместный сон поможет вам вернуть душевный покой.