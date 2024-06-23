Почему собака кладет голову на землю перед хозяином: это полноценный ритуал

Только внимательные и любознательные владельцы собак задумываются о значении различных поведенческих проявлений своих питомцев.
Например, каждый хотя бы раз в жизни видел собаку, которая кладет голову на землю перед своим хозяином. Этот жест нельзя игнорировать.
Собака может вести себя так в различных ситуациях: на прогулке, дома и так далее.
Первая причина: подчинение
Собака демонстрирует хозяину свою покорность и готовность слушаться.
Такое поведение может проявляться и перед более сильным сородичем или противником. В этом случае жест указывает на то, что питомец признает силу другого животного.
Что касается человека, собака скорее всего выражает свою готовность быть послушной.
Вторая причина: тревожность
Собаки также испытывают стресс и тревогу. Их нервная система весьма чувствительна, и поэтому они подвержены различным эмоциям.
Возможно, собаку что-то пугает или беспокоит: громкие звуки, природные явления, резкие движения и так далее.
Третья причина: болезнь
Исключив факторы стресса или давления, внимательный хозяин должен заподозрить, что у собаки может быть недомогание.
Если такое поведение повторяется регулярно без видимых причин, лучше показать собаку ветеринару. В этом случае только специалист сможет установить причину.
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