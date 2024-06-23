Почему собака кладет голову на землю перед хозяином: это полноценный ритуал

Кинологи объяснили, почему собака кладет голову перед хозяином

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Только внимательные и любознательные владельцы собак задумываются о значении различных поведенческих проявлений своих питомцев.

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Например, каждый хотя бы раз в жизни видел собаку, которая кладет голову на землю перед своим хозяином. Этот жест нельзя игнорировать.

Собака может вести себя так в различных ситуациях: на прогулке, дома и так далее.

Первая причина: подчинение

Собака демонстрирует хозяину свою покорность и готовность слушаться.

Такое поведение может проявляться и перед более сильным сородичем или противником. В этом случае жест указывает на то, что питомец признает силу другого животного.

Что касается человека, собака скорее всего выражает свою готовность быть послушной.

Вторая причина: тревожность

Собаки также испытывают стресс и тревогу. Их нервная система весьма чувствительна, и поэтому они подвержены различным эмоциям.

Возможно, собаку что-то пугает или беспокоит: громкие звуки, природные явления, резкие движения и так далее.

Третья причина: болезнь

Исключив факторы стресса или давления, внимательный хозяин должен заподозрить, что у собаки может быть недомогание.

Если такое поведение повторяется регулярно без видимых причин, лучше показать собаку ветеринару. В этом случае только специалист сможет установить причину.