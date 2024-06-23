Как защитить питомца от клещей: народные методы

Безусловно, первая и основная задача, с которой сталкиваются владельцы собак, — это защита от клещей.
Существует множество аптечных средств для обработки животных от клещей, таких как зарубежные "Бравекто", "Симпарика", "Нексгард" и другие.
Если у вас есть возможность приобрести эти препараты, рекомендуется выбрать именно их.
Важно помнить: владельцам домашних животных следует тщательно выбирать препарат и продавца, чтобы не приобрести подделку.
Существуют также более доступные варианты, такие как "Барс", "Барс Форте" и другие. Хотя они считаются менее удобными и их действие длится меньше времени, они все же предоставляют надежную защиту от клещей.
Вероятно, вы встречали советы по использованию народных средств, таких как раствор ванилина и другие.
Однако, на практике они не обеспечивают долгосрочной и эффективной защиты от кровососущих паразитов.
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