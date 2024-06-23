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Как защитить питомца от клещей: народные методы

Ветеринары рассказали, как защитить питомца от клещей

1:05
Зоосфера

Безусловно, первая и основная задача, с которой сталкиваются владельцы собак, — это защита от клещей.

Ветеринары рассказали, как защитить питомца от клещей
Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

Препараты для обработки от клещей

Существует множество аптечных средств для обработки животных от клещей, таких как зарубежные "Бравекто", "Симпарика", "Нексгард" и другие.

Если у вас есть возможность приобрести эти препараты, рекомендуется выбрать именно их.

Важно помнить: владельцам домашних животных следует тщательно выбирать препарат и продавца, чтобы не приобрести подделку.

Существуют также более доступные варианты, такие как "Барс", "Барс Форте" и другие. Хотя они считаются менее удобными и их действие длится меньше времени, они все же предоставляют надежную защиту от клещей.

Народные средства от клещей

Вероятно, вы встречали советы по использованию народных средств, таких как раствор ванилина и другие.

Однако, на практике они не обеспечивают долгосрочной и эффективной защиты от кровососущих паразитов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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