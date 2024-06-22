Эти породы кошек самые спокойные: скорее хватайте одну из них

Эксперты назвали самые спокойные породы кошек

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Мало кто, выбирая питомца, задумывается о таком важном аспекте, как характер животного. Не каждый питомец будет мирно спать и вести себя безупречно.

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Например, бенгальская кошка без должной физической нагрузки может разнести половину дома, отмечают эксперты.

Какие породы отличаются спокойным характером?

Британская кошка

В большинстве случаев представители этой породы ведут себя достойно. Их образцовому поведению могут позавидовать настоящие аристократы.

Британцев редко можно поймать за шалостями, и даже если это случается, их легко отучить от такого поведения.

Персидская кошка

Любители пушистых кошек могут выбрать персидскую красавицу: эти кошки невероятно спокойны и пассивны. Они обладают размеренным характером и ведут малоподвижный образ жизни.

Такого питомца порой можно даже не заметить, настолько тихо он себя ведет.

Рэгдолл

Эта порода кошек еще не стала популярной в нашем регионе, но в западных странах она очень востребована. Рэгдоллы обладают мягким и покладистым характером, а также сильно привязываются к своей семье.