Эти породы кошек самые спокойные: скорее хватайте одну из них

Мало кто, выбирая питомца, задумывается о таком важном аспекте, как характер животного. Не каждый питомец будет мирно спать и вести себя безупречно.
Например, бенгальская кошка без должной физической нагрузки может разнести половину дома, отмечают эксперты.
Британская кошка
В большинстве случаев представители этой породы ведут себя достойно. Их образцовому поведению могут позавидовать настоящие аристократы.
Британцев редко можно поймать за шалостями, и даже если это случается, их легко отучить от такого поведения.
Персидская кошка
Любители пушистых кошек могут выбрать персидскую красавицу: эти кошки невероятно спокойны и пассивны. Они обладают размеренным характером и ведут малоподвижный образ жизни.
Такого питомца порой можно даже не заметить, настолько тихо он себя ведет.
Рэгдолл
Эта порода кошек еще не стала популярной в нашем регионе, но в западных странах она очень востребована. Рэгдоллы обладают мягким и покладистым характером, а также сильно привязываются к своей семье.
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