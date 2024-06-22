Самый действенный способ показать кошке свою любовь: улыбнитесь ей

Стало известно, как показать кошке свою любовь

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек считают, что обнимать своего питомца — это нормально.

Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Люди полагают, что такие действия являются проявлением любви. Однако, далеко не всем кошкам нравятся крепкие объятия.

В такие моменты многие мурлыки чувствуют себя некомфортно. Поэтому стоит выбрать другой способ выражения любви к своему четвероногому другу.

Как "улыбнуться" кошке

Хотите, чтобы ваш питомец понял, что вы его любите? Улыбнитесь ему!

Но это не обычная улыбка. Нужно улыбнуться "по-кошачьи". Сделать это просто. Прищурьтесь, посмотрите кошке в глаза и начните медленно моргать.

Такой взгляд животное воспримет положительно. Возможно, пушистик ответит вам "улыбкой".

Не забывайте и о других способах проявления любви к кошке. Создайте для неё комфортный уголок, кормите вкусной едой, играйте с ней и гладьте её.