Самый действенный способ показать кошке свою любовь: улыбнитесь ей

Многие владельцы кошек считают, что обнимать своего питомца — это нормально.
Люди полагают, что такие действия являются проявлением любви. Однако, далеко не всем кошкам нравятся крепкие объятия.
В такие моменты многие мурлыки чувствуют себя некомфортно. Поэтому стоит выбрать другой способ выражения любви к своему четвероногому другу.
Хотите, чтобы ваш питомец понял, что вы его любите? Улыбнитесь ему!
Но это не обычная улыбка. Нужно улыбнуться "по-кошачьи". Сделать это просто. Прищурьтесь, посмотрите кошке в глаза и начните медленно моргать.
Такой взгляд животное воспримет положительно. Возможно, пушистик ответит вам "улыбкой".
Не забывайте и о других способах проявления любви к кошке. Создайте для неё комфортный уголок, кормите вкусной едой, играйте с ней и гладьте её.
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