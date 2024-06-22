Почему собака подергивает лапами во сне: учёные дали ответ

Учёные ответили, почему собака подергивает лапами во сне

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Движения лап у спящей собаки у некоторых владельцев вызывают лишь улыбку, в то время как другие испытывают серьёзную тревогу по той же причине.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983 is licensed under Creative Commons CC0 License

Давайте разберёмся, стоит ли волноваться, если вы заметили, что ваш питомец подёргивает лапами во сне.

Почему собаки подёргивают лапами во сне

Некоторое время владельцы щенков и взрослых собак полагали, что их любимцы могут видеть сны. В подтверждение этому они отмечали, что во сне животные не только подёргивают лапами, но и иногда лают или скулят.

Однако в 50-х годах прошлого века учёные после ряда исследований пришли к выводу, что движения лап у спящей собаки могут быть вызваны не сновидениями, а работой нервной системы.

Далее последовал новый этап научных исследований, когда учёные начали говорить о наличии REM-фазы сна у людей. Эксперименты над животными показали, что кошки, собаки и даже грызуны способны видеть сны. Исследования 1980-х годов подтвердили, что собакам порой снятся кошмары и те эпизоды, которые они пережили в реальной жизни.

В результате было установлено, что лёгкое подёргивание лапами во сне для собак — явление нормальное.

Особенно активно на сновидения реагируют щенки, которые могут повизгивать, скулить или пытаться куда-то бежать.