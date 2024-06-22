Почему собака подергивает лапами во сне: учёные дали ответ

Движения лап у спящей собаки у некоторых владельцев вызывают лишь улыбку, в то время как другие испытывают серьёзную тревогу по той же причине.
Давайте разберёмся, стоит ли волноваться, если вы заметили, что ваш питомец подёргивает лапами во сне.
Некоторое время владельцы щенков и взрослых собак полагали, что их любимцы могут видеть сны. В подтверждение этому они отмечали, что во сне животные не только подёргивают лапами, но и иногда лают или скулят.
Однако в 50-х годах прошлого века учёные после ряда исследований пришли к выводу, что движения лап у спящей собаки могут быть вызваны не сновидениями, а работой нервной системы.
Далее последовал новый этап научных исследований, когда учёные начали говорить о наличии REM-фазы сна у людей. Эксперименты над животными показали, что кошки, собаки и даже грызуны способны видеть сны. Исследования 1980-х годов подтвердили, что собакам порой снятся кошмары и те эпизоды, которые они пережили в реальной жизни.
В результате было установлено, что лёгкое подёргивание лапами во сне для собак — явление нормальное.
Особенно активно на сновидения реагируют щенки, которые могут повизгивать, скулить или пытаться куда-то бежать.
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