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Почему кошка шипит на хозяина, хотя он не делает ей ничего плохого: неожиданное объяснение

Стало известно, почему кошка шипит на хозяина

1:28
Зоосфера » Кошки

На первый взгляд, шипение кота — это вполне очевидный сигнал.

Стало известно, почему кошка шипит на хозяина
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Судя по всему, кошка видит в ком-то угрозу.

Таким образом, если пушистик шипит на человека, то это означает, что он чувствует угрозу со стороны этого человека или уже сталкивается с каким-то "недружелюбным" действием.

Возможно, кошка просто боится незнакомца. Но не все так однозначно.

Кошка шипит на хозяина: что это значит

Представим ситуацию: пушистик давно привык к своему хозяину. Владелец заботится о питомце: кормит, гладит, покупает игрушки и т. д. И вдруг кошка начинает шипеть на него.

На первый взгляд, повода для такой реакции нет. Но есть возможное неожиданное объяснение.

Не исключено, что речь идет о "проецировании страха". Возможно, ранее питомец чего-то испугался или пережил стрессовую ситуацию. В этом случае он может "переносить" свой страх на того, кто точно не причинит ему вреда, и часто это бывает хозяин.

В такой ситуации стоит попытаться устранить источник опасности, если удастся его обнаружить.

Часто неожиданное шипение кота на хозяина может объясняться болезнью питомца. Возможно, кошка плохо себя чувствует и таким образом пытается сказать: "Не трогай меня, мне нехорошо".

В этом случае, разумеется, нужно обратиться к ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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