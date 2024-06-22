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Как избавиться от кошачьего запаха: самые действенные способы

Эксперты назвали способы избавиться от кошачьего запаха

1:10
Зоосфера » Кошки

Домашние животные могут приносить множество положительных эмоций просто своим присутствием в нашей жизни, но есть и некоторые минусы совместного проживания.

Эксперты назвали способы избавиться от кошачьего запаха
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одним из них является специфический запах мочи. Чтобы справиться с этой проблемой, эксперты советуют обратить внимание на три метода.

Какие это методы?

Использование крепкого алкоголя

Одним из эффективных способов борьбы с неприятным запахом является использование крепкого алкоголя, такого как спирт или водка.

Нанесите алкоголь на вату и приложите к проблемной зоне. Вскоре неприятный запах исчезнет.

Йод

Йод также эффективен, но не рекомендуется использовать его на светлых покрытиях. Для приготовления раствора добавьте 10-15 капель йода на четыре стакана воды и используйте как чистящее средство.

Для обуви

Иногда питомцы портят нашу обувь. В этом случае поможет глицерин. Нанесите его на поверхность обуви и дайте высохнуть.

Эти простые методы помогут вам избавиться от неприятного запаха мочи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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