Почему кошка начала кусаться: самые основные причины

Эксперты рассказали, почему кошка начала кусаться

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, загадочные и независимые существа, иногда проявляют поведение, которое может озадачить их владельцев.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Нежное мурлыканье внезапно может смениться укусом, вызывая недоумение у хозяина.

Важно понимать, что укусы не всегда означают агрессию; они могут служить способом общения, выражением недовольства или обозначением личного пространства.

Причины укусов: от игры до стресса

Котята часто кусаются во время игры, повторяя поведение, усвоенное при взаимодействии с братьями и сестрами. Взрослые кошки также могут использовать укусы в игре, но важно уметь отличать игровые укусы от агрессивных. Если кошка кусается сильно, шипит или прижимает уши, это сигнал к прекращению игры.

Стресс — еще одна распространенная причина укусов у кошек. Переезд, появление нового питомца или члена семьи, визит к ветеринару — все это может вызвать у кошки тревогу и неуверенность, выражаемую через укусы.

Боль и дискомфорт: скрытые причины агрессии

Кошка может кусаться из-за боли или дискомфорта. Это может быть вызвано травмой, заболеванием или неприятными ощущениями, например, при расчесывании колтунов. Если кошка внезапно стала агрессивной, важно исключить медицинские причины такого поведения. Обратитесь к ветеринару для осмотра и назначения необходимого лечения.

Перенаправленная агрессия: когда кошка не может добраться до источника раздражения

Иногда кошка может укусить человека, несмотря на то, что ее агрессия направлена на другой объект. Например, увидев за окном другую кошку или птицу, она может перенаправить агрессию на ближайшее живое существо, то есть на владельца. В таких случаях важно устранить источник раздражения, отвлечь кошку игрой или лакомством.

Как отучить кошку кусаться: терпение и последовательность

Обучение кошки не кусаться требует терпения и последовательности. Важно научиться распознавать предупреждающие сигналы, такие как поджатый хвост, прижатые уши или расширенные зрачки. Если вы заметили эти признаки, прекратите взаимодействие с кошкой и дайте ей успокоиться. Не следует наказывать кошку физически, так как это лишь усугубит проблему.