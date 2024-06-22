Откусит руку и не подавится: почему нельзя гладить собаку по голове

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Кинологи объяснили, почему нельзя гладить собаку по голове

1:16
Зоосфера » Собаки

Люди часто считают, что поглаживание собаки по голове воспринимается ею как дружественный жест. На самом деле, человек, пытаясь таким образом установить контакт с животным, не всегда понимает, что собака, особенно чужая, может воспринимать этот жест иначе.

Кинологи объяснили, почему нельзя гладить собаку по голове
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты объяснили, почему не стоит гладить собаку по голове. С человеческой точки зрения, это проявление дружелюбия, любви, ласки и заботы. Однако для собаки, которая во многом руководствуется инстинктами, этот жест может означать нечто совсем другое.

В животном мире победитель демонстрирует свое превосходство, кладя лапу на голову побежденного. Таким образом, собака может воспринять поглаживание по голове как сигнал о том, что человек пытается доминировать и показывает свою силу.

Поэтому не рекомендуется гладить чужих собак по голове. Даже знакомую собаку или своего питомца нужно гладить с осторожностью, следя за их реакцией и поведением. Например, недовольство собака может выражать, прижимая уши или поджимая хвост.

Собака гораздо спокойнее воспримет попытку погладить ее шею или грудную клетку.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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