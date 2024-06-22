Откусит руку и не подавится: почему нельзя гладить собаку по голове

Кинологи объяснили, почему нельзя гладить собаку по голове

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Люди часто считают, что поглаживание собаки по голове воспринимается ею как дружественный жест. На самом деле, человек, пытаясь таким образом установить контакт с животным, не всегда понимает, что собака, особенно чужая, может воспринимать этот жест иначе.

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Эксперты объяснили, почему не стоит гладить собаку по голове. С человеческой точки зрения, это проявление дружелюбия, любви, ласки и заботы. Однако для собаки, которая во многом руководствуется инстинктами, этот жест может означать нечто совсем другое.

В животном мире победитель демонстрирует свое превосходство, кладя лапу на голову побежденного. Таким образом, собака может воспринять поглаживание по голове как сигнал о том, что человек пытается доминировать и показывает свою силу.

Поэтому не рекомендуется гладить чужих собак по голове. Даже знакомую собаку или своего питомца нужно гладить с осторожностью, следя за их реакцией и поведением. Например, недовольство собака может выражать, прижимая уши или поджимая хвост.

Собака гораздо спокойнее воспримет попытку погладить ее шею или грудную клетку.