Откусит руку и не подавится: почему нельзя гладить собаку по голове

Люди часто считают, что поглаживание собаки по голове воспринимается ею как дружественный жест. На самом деле, человек, пытаясь таким образом установить контакт с животным, не всегда понимает, что собака, особенно чужая, может воспринимать этот жест иначе.
Эксперты объяснили, почему не стоит гладить собаку по голове. С человеческой точки зрения, это проявление дружелюбия, любви, ласки и заботы. Однако для собаки, которая во многом руководствуется инстинктами, этот жест может означать нечто совсем другое.
В животном мире победитель демонстрирует свое превосходство, кладя лапу на голову побежденного. Таким образом, собака может воспринять поглаживание по голове как сигнал о том, что человек пытается доминировать и показывает свою силу.
Поэтому не рекомендуется гладить чужих собак по голове. Даже знакомую собаку или своего питомца нужно гладить с осторожностью, следя за их реакцией и поведением. Например, недовольство собака может выражать, прижимая уши или поджимая хвост.
Собака гораздо спокойнее воспримет попытку погладить ее шею или грудную клетку.
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